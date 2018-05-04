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«Нас будут душить»: на Украине осознали последствия выхода из СНГ
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    «Нас будут душить»: на Украине осознали последствия выхода из СНГ

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    «Нас будут душить»: на Украине осознали последствия выхода из СНГ

    Киев, 4 мая. Власти Украины, принимая решение о выходе страны из СНГ, не задумываются о разрушительных последствиях — страну могут «душить» экономически, считает украинский эксперт Алексей Вороненко. 

    Украина многое потеряет от выхода из СНГ. Эксперт в области экономики Алексей Вороненко считает инициативу Киева неправильной. В его глазах действия властей выглядят абсурдно — страну будут душить экономически.

    «Многое будет зависеть от позиции отдельных стран – останутся ли они дружественными к народу Украины или установят пошлины и будут экономически нас душить», – сказал экономист, его слова передает телеканал «Лот».

    Вороненко отметил, что даже минимальный доход на рынке Европы нельзя сравнить с товарооборотом с РФ и другими странами Содружества. А Киев по-прежнему не понимает, что будут ответные шаги со стороны стран СНГ.

    Автор: Ирина Селезнева
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