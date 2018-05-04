Меню
Новороссия
На Украине пытали 95% пленных — ДНР
Украина
Климкин поблагодарил Польшу за включение украинского вопроса в повестку заседания Совбеза ООН
Следующая новость
Загрузка...

    На Украине пытали 95% пленных — ДНР

    35

    На Украине пытали 95% пленных — ДНР

    Минск, 4 мая. Военнопленные Донецкой и Луганской народной республики, находившиеся на Украине и освобожденные в конце прошлого года, подвергались пыткам. По словам пресс-секретаря полпреда ДНР в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, военнослужащие ВСУ пытали 95% пленных.

    «Особого внимания требует факт содержания задержанных лиц на территории Украины. Так, к 95 процентам освобожденных лиц применялись пытки…» — написала Виктория Талакина в Facebook. 

    Она рассказала, что вернувшиеся из плена нуждались в срочной медицинской помощи. Талакина упомянула о переломах, ножевых и огнестрельных ранениях конечностей и челюстно-лицевых травмах, полученных пленными во время заключения.

    Напомним, в конце прошлого года в Донбассе прошел масштабный обмен пленными между Донецкой и Луганской народными республиками и Украиной. Украинской стороне были возвращены 73 человек, а ДНР и ЛНР – 238.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.