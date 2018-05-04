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Сирия: САА при поддержке ВКС РФ теснит террористов ИГ на юге Дамаска
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ теснит террористов ИГ на юге Дамаска

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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ теснит террористов ИГ на юге Дамаска

    Дамаск, 4 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают наступательную операцию на юге Дамаска. Накануне сирийской армии удалось прорвать оборону боевиков, отделив район Хаджар аль-Асвад от лагеря Ярмук. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

    Подразделения САА при поддержке авиаударов ВКС РФ продвинулись в районе Хаджар аль-Асвад с восточного фланга. В то же время подразделения Республиканской гвардии Сирии, вошли с боями в центр района Хаджар аль-Асвад, где наткнулись на укрепленные позиции боевиков ИГ1.

    В настоящее время на юге Дамаска продолжаются интенсивные столкновения. По данным источника, битва за Хаджар аль-Асвад может закончиться в ближайшие сутки.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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