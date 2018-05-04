Курды против САА на восточном берегу Евфрата: два взгляда на «схватку за черное золото» Дейр-эз-Зора

Военный корреспондент и автор проекта WarGonzo Семён Пегов в своем материале на информационном ресурсе «Русская весна» объяснил, почему в центре реального внимания военных стратегов сейчас должны находиться нефтяные поля восточных сирийских провинций. Это продиктовано возобновившимися столкновениями правительственных войск с «Демократическими силами Сирии» на восточном берегу Евфрата:

«Демократические силы Сирии, вопреки громкому и, казалось бы, всеобъятному названию, по сути, являются исключительно курдской военной группировкой, лишь слегка разбавленной представителями местных арабских кланов. Эта организация — своего рода маркетинговый или, если хотите, пиар-проект США. Американцы, не имея на сирийской земле реального и вменяемого союзника, были вынуждены слепить его сами».

По мнению Семёна Пегова, США пытаются, если и не опереться, то хотя бы прикрыться или воспользоваться «Демократическими силами Сирии» в виде ширмы:

«Ведь именно под создание и тренировки ДСС в Сирию принялись перекидывать сначала военных инструкторов, потом и действующий спецназ, а вслед за этим, приступили к развёртыванию, как минимум, двух военных баз: в районе Манбиджа, а теперь и на границе с Ираком, в городке Аш-Шаддади. <…> [курдская оппозиционная группировка] вместо инструмента борьбы с международным терроризмом превратилась в инструмент борьбы даже не столько за власть в Сирии, сколько за её нефтяные ресурсы».

Семён Пегов подчеркивает, что американцы не собираются отдавать нефтяные месторождения, занятые их собственными протеже:

«Отсюда непосредственно на земле искусственно разгорается новый этап уже гражданского, а не антитеррористического конфликта».

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин смотрит на проблему столкновений курдских вооруженных формирований и САА с несколько иных позиций. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН):

«Дело в том, что США сделали ставку на курдов как на мононацию для того, чтобы создать конфликт интересов внутри Сирии. И курды, в свою очередь, с большим удовольствием стали взаимодействовать с Соединенными Штатами Америки. Курды уверены, что именно они используют Соединенные Штаты Америки в своих интересах».

По словам эксперта, курдские формирования считают, что для создания некой автономии, к которой они стремятся, им нужны земли и месторождения на них, которые бы позволили существовать квазигосударственному образованию. В этой ситуации Соединенные Штаты Америки подпитывали курдов и финансами, и вооружением для того, чтобы те сражались, например, против Турции после начала операции «Оливковая ветвь»:

«Турция же глубоко убеждена, что курдские вооруженные формирования в Сирии — это террористы из «Рабочей партии Курдистана», и неважно, сирийские они, турецкие или иракские. Курды — террористы, и Турция против них воюет. В данной ситуации, конечно же, курды заинтересованы в поддержке Соединенных Штатов Америки, а также в том, чтобы нефтяные поля Дейр-эз-Зора оказались у них под непосредственным влиянием, чтобы напрямую получать от них соответствующую прибыль. В этом случае США получают некое квазигосударственное образование, которое в значительной степени угрожает государственности и суверенитету Сирии».

Собеседник ФАН считает, что США создают условия для распада Сирии, чтобы продолжать решать свои вопросы:

«Они создают силы для противодействия войскам Башара Асада, способные не только противостоять, но и свергнуть законно избранного президента Сирийской Арабской Республики».

Преследуя те же цели, спецслужбы США ранее была создана и террористическая организация «Исламское государство»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ):

«Спецслужбы США создавали моджахедов в Афганистане против советских войск. После разрушения Соединенными Штатами государственности в Ираке, американскими спецслужбами начали формироваться формирования, которые тоже якобы боролись за свою независимость, а на самом деле — за зоны влияния. Различные незаконные вооруженные формирования, в том числе и террористическая организация «Исламское государство», были направлены спецслужбами США и против Башара Асада в Сирии. Если бы в сирийском небе в свое время не появились Воздушно-космические силы Российской Федерации, то, конечно же, и Дамаск бы пал под натиском террористов».

1 Организация запрещена на территории РФ.