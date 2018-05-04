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ФСБ: Пятеро членов «Исламского государства» задержаны в Ярославле
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    ФСБ: Пятеро членов «Исламского государства» задержаны в Ярославле

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    ФСБ: Пятеро членов «Исламского государства» задержаны в Ярославле

    Москва, 4 мая. Пятеро членов ячейки террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России), которые планировали совершить теракты на территории Российской Федерации, были задержаны. По данным Федеральной службы безопасности России, их задержание произошло 3-4 мая в Ярославле.

    «ФСБ РФ 3-4 мая 2018 года в городе Ярославле задержаны 5 членов террористической ячейки международной террористической группировки ИГ1, планировавшие совершение террористических актов на территории ряда субъектов Российской Федерации», — сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

    Отмечается, что координация подготовки к совершению терактов совершалась с помощью закрытых сообществ мессенджера Telegram, в том числе из-за рубежа. Сотрудники ФСБ в ходе обысков изъяли у задержанных арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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