В Польше могут запретить украинский фильм «Миф» за пропаганду национализма

Варшава, 4 мая. В польском городе Перемышль хотят запретить показ украинского фильма «Миф» из-за красно-черных цветов рекламных плакатов. Об этом заявил мэр города Роберт Хома на пресс-конференции.

Мэр Перемышля Роберт Хома пояснил возможный запрет «Мифа» тем, что красно-черные цвета плакатов фильма напоминают пропаганду националистических идей Степана Бандеры.

«Многие обратили мне внимание на цвета плаката и баннеров, рекламирующих этот фильм. Красно-черные цвета, к сожалению, в Польше ассоциируются с распространением бандеровщины», — пояснил он.

Напомним, что Сенат Польши ранее утвердил закон об уголовной ответственности за пропаганду украинского национализма. Этот документ на Украине получил название «антибандеровский закон».