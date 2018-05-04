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В Польше могут запретить украинский фильм «Миф» за пропаганду национализма
Украина
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    В Польше могут запретить украинский фильм «Миф» за пропаганду национализма

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    В Польше могут запретить украинский фильм «Миф» за пропаганду национализма

    Варшава, 4 мая. В польском городе Перемышль хотят запретить показ украинского фильма «Миф» из-за красно-черных цветов рекламных плакатов. Об этом заявил мэр города Роберт Хома на пресс-конференции. 

    Мэр Перемышля Роберт Хома пояснил возможный запрет «Мифа» тем, что красно-черные цвета плакатов фильма напоминают пропаганду националистических идей Степана Бандеры. 

    «Многие обратили мне внимание на цвета плаката и баннеров, рекламирующих этот фильм. Красно-черные цвета, к сожалению, в Польше ассоциируются с распространением бандеровщины», — пояснил он.

    Напомним, что Сенат Польши ранее утвердил закон об уголовной ответственности за пропаганду украинского национализма. Этот документ на Украине получил название «антибандеровский закон».

    Автор: Ирина Селезнева
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