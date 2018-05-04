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Правительство РФ предложило снабжать транзитные грузы электронными навигационными пломбами
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    Правительство РФ предложило снабжать транзитные грузы электронными навигационными пломбами

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    Правительство РФ предложило снабжать транзитные грузы электронными навигационными пломбами

    Москва, 4 мая. Российское правительство предложило использовать электронные навигационные пломбы при транзитных международных грузоперевозках автомобильным и железнодорожным транспортом по РФ. Соответствующий законопроект был опубликован в электронной базе данных Государственной думы.

    Согласно полученным данным, законопроект предусматривает совершенствование установленного порядка осуществления указанных перевозок для создания и применения механизма контроля за указанными перевозками с использованием технологий и средств электронной идентификации, обеспечивающих отслеживание таких перевозок.

    Предполагается, что будет создана система контроля, которая представляет собой совокупность данных о маршруте движения транспорта, используемых для транзитных международных перевозок через Россию, «технически и технологически связанных между собой объектов, программно-аппаратных средств и средств навигации – навигационных пломб (электронных идентификаторов)», работающих с использованием технологий систем ГЛОНАСС.

    Согласно документу, навигационные пломбы (электронные идентификаторы) будут устанавливать за счет получателя и отправителя груза в установленном порядке.

    Кроме этого предполагается отслеживать перевозки с помощью системы «Платон».

    Автор: Дарья Смолина
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