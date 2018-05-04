Правительство РФ предложило снабжать транзитные грузы электронными навигационными пломбами

Москва, 4 мая. Российское правительство предложило использовать электронные навигационные пломбы при транзитных международных грузоперевозках автомобильным и железнодорожным транспортом по РФ. Соответствующий законопроект был опубликован в электронной базе данных Государственной думы.

Согласно полученным данным, законопроект предусматривает совершенствование установленного порядка осуществления указанных перевозок для создания и применения механизма контроля за указанными перевозками с использованием технологий и средств электронной идентификации, обеспечивающих отслеживание таких перевозок.

Предполагается, что будет создана система контроля, которая представляет собой совокупность данных о маршруте движения транспорта, используемых для транзитных международных перевозок через Россию, «технически и технологически связанных между собой объектов, программно-аппаратных средств и средств навигации – навигационных пломб (электронных идентификаторов)», работающих с использованием технологий систем ГЛОНАСС.

Согласно документу, навигационные пломбы (электронные идентификаторы) будут устанавливать за счет получателя и отправителя груза в установленном порядке.

Кроме этого предполагается отслеживать перевозки с помощью системы «Платон».