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В РЖД объяснили, почему несколько рейсов поезда «Лев Толстой» отменят летом
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    В РЖД объяснили, почему несколько рейсов поезда «Лев Толстой» отменят летом

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    В РЖД объяснили, почему несколько рейсов поезда «Лев Толстой» отменят летом

    Москва, 4 мая. Предстоящим летом будут отменены несколько рейсов поезда «Лев Толстой», который курсирует между Москвой и Хельсинки. Как сообщили в РЖД, это связано с ремонтными работами, которые будет проводить финская сторона.

    «В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре Финляндии поезд № 31/32 «Лев Толстой» сообщением Москва – Хельсинки отменяется на несколько рейсов в июне-июле 2018 года», — отмечается в комментарии РЖД.

    Сообщается, что добраться из Москвы до столицы Финляндии на поезде не получится 21, 22 и 23 июня, а также в июльские дни — 6 и 7 числа. В обратный путь «Лев Толстой» не отправится 22, 23 и 24 июня, а также 7 и 8 июля. 

    В РЖД призвали пассажиров отнестись к ситуации с пониманием и внимательно планировать возможные поездки из РФ в Финляндию и обратно в конце июня-начале июля.

    Автор: Федор Веснин
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