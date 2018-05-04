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«Нет уважения к нашим законам»: Аваков объяснил выдворение россиян из-за георгиевских лент
Украина
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    «Нет уважения к нашим законам»: Аваков объяснил выдворение россиян из-за георгиевских лент

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    «Нет уважения к нашим законам»: Аваков объяснил выдворение россиян из-за георгиевских лент

    Киев, 4 апреля. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал всех иностранных туристов уважать украинское законодательство, комментируя выдворение из страны двух россиян из-за георгиевской ленты.

    «Нет уважения к нашим законам и нашим правилам — путешествуйте по другим странам. Это касается всех граждан, не только России. У нас суверенное государство, у которого есть свое законодательство», — отметил он.

    Ранее сообщалось, что мужчину и женщину из России не пустили на Украину из-за георгиевской ленты, привязанной к чемодану. Инцидент произошел в киевском аэропорту «Борисполь», куда россияне прилетели из Минска. Сотрудники таможни потребовали снять ленту, однако туристы отказались. Тогда им было отказано в пересечении границы, и оба вернулись обратным рейсом в Минск.

    Георгиевская лента, символизирующая победу над нацистской Германией, оказалась под запретом на Украине с 15 июня 2017 года. За ношение ленты предусмотрено наказание в виде штрафа до 100 долларов или административного ареста на срок до 15 суток.

    Автор: Антон Соколов
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