Дозой «Новичка», озвученной в ОЗХО, можно отравить половину Лондона — эксперт

Москва, 4 мая. Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин прокомментировал Федеральному агентству новостей скандальное заявление главы Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) Ахмета Узюмджю о том, что при нападении на Сергея и Юлию Скрипалей было применено от 50 до 100 граммов нервно-паралитического вещества типа «Новичок».

«Такой дозы хватит, чтоб половину Лондона отравить — как минимум, — рассказал ФАН Игорь Никулин. — Эта доза примерно рассчитана на 5 млн человек. Даже если за углом дежурила не просто скорая помощь, а целое реанимационное отделение, и то бы не смогли их откачать после такой дозы. Но она не подействовала даже на троих, значит это просто совершенно нереальная ситуация. Что этим хотел сказать Узюмджю?»

Как предположил эксперт ФАН, глава ОЗХО намекает, что кто-то нарушил Конвенцию о запрещении химического оружия. Дело в том, что до 100 г боевых отравляющих веществ может нарабатывать в исследовательских целях любая страна. А если больше, то это серьезное нарушение, которое должно быть расследовано.

«Вот почему господин Узюмджю очень «аккуратно» обозначил дозу: он вроде и заявил, что «мы озабочены» — и чтоб никаких правовых последствий для него не возникло, — добавил Никулин. — Ведь порог не превышен, а значит никаких действий ОЗХО предпринимать не должна. Тонкий такой момент».

По словам главы ОЗХО, эксперты организации собрали пробы «Новичка» с ручки входной двери дома Скрипаля, скамейки, на которой нашли экс-полковника ГРУ и его дочь, и в ряде других мест. Вещество оказалось чрезвычайно стойким, и на него, по словам Узюмджю, не действуют изменения в погоде. Именно поэтому, несмотря на прошедшее с момента отравления время, экспертам удалось обнаружить образцы этого нервно-паралитического вещества.

«С момента отравления Скрипалей было столько всего сказано — то вещество очень чистое, то наоборот очень нестойкое, то напротив очень стойкое, поскольку за два месяца не разложилось, — продолжил Никулин. — Не вступивший за два месяца в реакцию стопроцентно чистый «Новичок» — нонсенс, такого вообще не может быть. Это просто очередная попытка запутать общественное мнение».

Заявление президента Чехии Милоша Земана о том, что нервно-паралитический газ «Новичок» в незначительном количестве производился и складировался в Чехии, по мнению эксперта, лишь подтверждает аргументы российской стороны.

«Через неделю после инцидента в Солсбери российский МИД сделал заявление о том, что «Новичок» производился в Чехии, Швеции, Германии и в ряде других стран, — пояснил собеседник ФАН. — Наши специалисты сразу сообщили, что разработки велись во многих странах. А в США «Новичок» вообще был запатентован в 2015 году как боевое отравляющее вещество. Так что искать отравителей надо совсем не там, где бы хотели наши англосаксонские партнеры».

Главное свидетельство фальсификации, по мнению Игоря Никулина, то, что за два месяца после инцидента в Солсбери общественности так и не показали ни Сергея Скрипаля, ни его дочь, ни даже их фото.

«Мой вывод очень простой. Британцы пытаются ввести в заблуждение мировое общественное мнение и обманывают инспекторов ОЗХО, вот и все. Для чего? Возможно, их конкретная цель — отвести от себя подозрения. Может, инцидент со Скрипалями произошел случайно — ведь в Солсбери именно 4 марта проводились какие-то учения «Токсичный кинжал». Может быть, Скрипали пострадали случайно. Потому и прячут их, опасаясь, что иначе всплывет факт того, что британцы нарушают Конвенцию о запрете химоружия».

В целом, ситуация с отравлением Скрипалей — очевидная провокация, считает Никулин.

«Появятся ли Скрипали перед публикой в ближайшее время? Думаю, что нет. Нельзя британцам их показывать, единственный вариант — держать все в засекреченном состоянии. Более того, предположу, что их не покажут живыми, скорее всего, никогда. Если покажут, то так или иначе Скрипали будут вынуждены ответить на возникающие у всех вопросы. А в этом, как мы видим, британцы совсем не заинтересованы. Любое мало-мальски объективное расследование выявит, что все было сфальсифицировано изначально».

Больше всего настораживает то, что британцы уничтожают все доказательства — трупы животных сжигают, скамейку уничтожают, дом собираются сносить. Поэтому единственный путь для родственников — бороться, добиваться доказательств жизни Скрипалей, которые должны быть представлены, резюмировал эксперт.