Киев сократил транзит российского газа в Европу на 9,2%

Киев, 4 мая. Транзит российского газа в страны Евросоюза и Молдавию с января по апрель сократился на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 27,7 млрд кубометров. Об этом сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».

«Объемы транспортировки газа по территории Украины из РФ в европейские страны и Молдову составляют 27,7 миллиарда кубометров. С начала года транзитные объемы сократились на 2,8 миллиарда кубометров, или на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года», — заявили в компании.

При этом в апреле объем транзита вырос на 0,3 млрд кубометров (3,7%) по сравнению с апрелем прошлого года и составил 7,6 млрд кубометров.

По итогам прошлого года транзит российского газа через Украину стал рекордным за последние восемь лет и достиг 93,5 млрд кубометров.