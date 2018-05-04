Сирия: почти 64 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома

Москва, 4 мая. Более 63,8 тысячи жителей Восточной Гуты смогли вернуться в своим дома. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Так, в Восточной Гуте в свои дома вернулось уже более 63 тысяч 800 человек», — заявил он.

В Дейр-эз-Зоре с 4 декабря прошлого года в своим дома в населенных пунктах на восточном берегу Евфрата смогли вернуться 46747 человек, причем более 2700 из них — за последнюю неделю.

Кроме того, в Восточном Каламуне 5219 боевиков сложили оружие и получили амнистию, а в зоне деэскалации «Идлиб» в провинцию Алеппо через гумкоридоры в населенных пунктах Абу-Духур и Телль-Султан смогли вернуться 9508 человек.