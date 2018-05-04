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Сирия: почти 64 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома
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    Сирия: почти 64 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома

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    Сирия: почти 64 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома

    Москва, 4 мая. Более 63,8 тысячи жителей Восточной Гуты смогли вернуться в своим дома. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    «Так, в Восточной Гуте в свои дома вернулось уже более 63 тысяч 800 человек», — заявил он.

    В Дейр-эз-Зоре с 4 декабря прошлого года в своим дома в населенных пунктах на восточном берегу Евфрата смогли вернуться 46747 человек, причем более 2700 из них — за последнюю неделю.

    Кроме того, в Восточном Каламуне 5219 боевиков сложили оружие и получили амнистию, а в зоне деэскалации «Идлиб» в провинцию Алеппо через гумкоридоры в населенных пунктах Абу-Духур и Телль-Султан смогли вернуться 9508 человек.

    Автор: Катерина Михайлиди
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