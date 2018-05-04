Сирия: боевики ИГ готовят атаки с использованием «джихад-мобилей» в Дамаске

Дамаск, 4 мая. Сирийская арабская армия (САА) продолжает военную операцию на южных окраинах Дамаска. Накануне сирийской армии удалось прорвать линию обороны террористов, заняв новые позиции в районах Хаджар аль-Асвад и Ярмук. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) отступили в плотную городскую застройку, продолжив оказывать сопротивление. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

По данным источника, террористы ИГ готовят атаки с использованием заминированных автомобилей на позиции сирийской армии в южных районах Дамаска. В настоящее время боевики расчищают дороги от завалов, чтобы обеспечить беспрепятственное движение «джихад-мобилей».

Стоит отметить, что за минувшую неделю террористы ИГ четыре раза атаковали позиции правительственных сил с использованием заминированных автомобилей. Сирийские военные предполагают, что количество подобных атак будет увеличиваться по мере продвижения правительственных сил в районах Хаджар аль-Асвад и Ярмук.

1 Организация запрещена на территории РФ.