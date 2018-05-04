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Россия предоставила ОЗХО беспрепятственный доступ в сирийскую Думу — Минобороны РФ
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    Россия предоставила ОЗХО беспрепятственный доступ в сирийскую Думу — Минобороны РФ

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    Россия предоставила ОЗХО беспрепятственный доступ в сирийскую Думу — Минобороны РФ

    Москва, 4 мая. Российские военные предоставили экспертам Организации по запрещению химического оружия полный и беспрепятственный доступ на места предполагаемой «химатаки» в сирийской Думе. Об этом в пятницу заявил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

    По его словам, инспекторов ОЗХО пускали во все интересующие их районы, здания и помещения, при этом время их пребывания в Думе не было ограничено. Конашенков также подчеркнул, что российские военные обеспечили неприкосновенность всех предметов в Думе, чтобы специалисты ОЗХО смогли провести расследование.

    «Офицерами российского Центра по примирению враждующих сторон и военной полиции обеспечена неприкосновенность и сохранность всех предметов и мест предполагаемых химатак, обнаруженных в Думе после освобождения от боевиков», — рассказал представитель Минобороны журналистам.

    Напомним, что ранее организация «Белые каски» сообщила о «химатаке», которая якобы произошла в сирийской Думе, однако не предоставила никаких доказательств. Это сообщение стало поводом для ракетной атаки на Сирию со стороны США, Франции и Великобритании.

    Автор: Антон Соколов
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