Сирийские войска завершают освобождение лагеря Ярмук от террористов ИГ — МО России

Дамаск, 4 мая. Сирийские правительственные войска завершают освобождение от террористических группировок лагеря Ярмук. После окончания операции Дамаск со всеми пригородами будет полностью освобожден от террористов. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сирийские правительственные войска завершают операцию по освобождению от террористических группировок района бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска», — сообщил Конашенков.

По словам Конашенкова, на данный момент отряды террористов «Исламского государства»1 (запрещена в России) в западной части Ярмука рассекречены, завершается их разгром по частям.

«Под контролем правительственных войск находится уже более 65% территории данного пригорода», — отметил официальный представитель ведомства.

1 Организация запрещена на территории РФ.