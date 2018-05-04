Трамп обсудил с советниками защиту выборов в США от «пагубного иностранного влияния»

Вашингтон, 4 мая. Президент США Дональд Трамп в четверг обсудил с советниками защиту американских выборов от якобы возможного иностранного вмешательства, сообщает Белый дом.

Уточняется, что на встрече были подняты вопросы укрепления системы выборов в США.

«Обсуждались усилия администрации по укреплению систем выборов в нашей стране, включая усиленную защиту от пагубного иностранного влияния», — говорится в сообщении Белого дома.

Напомним, американские спецслужбы голословно обвиняют Москву в якобы имевшем место вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к президентской кампании в США, а американские спецслужбы не подкрепляют свои заявления конкретными доказательствами.

Расследованием так называемого «российского вмешательства» занимается специальный прокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер. Ранее СМИ сообщили о планах Мюллера вызвать в суд с повесткой на допрос президента США Дональда Трампа.