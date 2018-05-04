Эксперты ОЗХО взяли необходимые пробы в Восточной Гуте — Минобороны

Москва, 4 мая. Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) взяли пробы на месте так называемого «инцидента в Думе», инсценировки применения химического оружия. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что эксперты также посетили госпиталь, где пообщались с участниками постановочного видео, снятого Белыми касками.

«В ходе работы в Восточной Гуте эксперты ОЗХО посетили две квартиры предполагаемого применения отравляющих веществ, где взяли необходимые пробы, а также лабораторию террористов и склад химических веществ», — сказал Конашенков.

Напомним, ранее стало известно, что представители ОЗХО завершили работу в Думе. В ближайшее время эксперты представят свой отчет.

Отметим, в начале апреля в Восточной Гуте, по версии ряда западных стран, была осуществлена атака с применением химоружия. Как неоднократно заявляли в Москве, инцидент в Думе является инсценировкой, осуществленной «Белыми касками» и использованной коалицией во главе с США как повод для нанесения ракетного удара по САР.