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Эксперты ОЗХО взяли необходимые пробы в Восточной Гуте — Минобороны
Украина
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    Эксперты ОЗХО взяли необходимые пробы в Восточной Гуте — Минобороны

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    Эксперты ОЗХО взяли необходимые пробы в Восточной Гуте — Минобороны

    Москва, 4 мая. Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) взяли пробы на месте так называемого «инцидента в Думе», инсценировки применения химического оружия. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    Он отметил, что эксперты также посетили госпиталь, где пообщались с участниками постановочного видео, снятого Белыми касками.

    «В ходе работы в Восточной Гуте эксперты ОЗХО посетили две квартиры предполагаемого применения отравляющих веществ, где взяли необходимые пробы, а также лабораторию террористов и склад химических веществ», — сказал Конашенков.

    Напомним, ранее стало известно, что представители ОЗХО завершили работу в Думе. В ближайшее время эксперты представят свой отчет.

    Отметим, в начале апреля в Восточной Гуте, по версии ряда западных стран, была осуществлена атака с применением химоружия. Как неоднократно заявляли в Москве, инцидент в Думе является инсценировкой, осуществленной «Белыми касками» и использованной коалицией во главе с США как повод для нанесения ракетного удара по САР.

    Автор: Федор Веснин
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