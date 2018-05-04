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США привлекут к учениям в Европе 18 тысяч военных
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    США привлекут к учениям в Европе 18 тысяч военных

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    США привлекут к учениям в Европе 18 тысяч военных

    Вильнюс, 4 мая. США проведут в Европе масштабные учения. Участие в них примут 18 тысяч военных, учения пройдут на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в первой половине июня.

    «Представитель сухопутных сил США в Европе полковник Катлин Тернер отмечает, что в учениях, стабилизирующих безопасность в Литве, Латвии, Эстонии и Польше, примут участие около 18 тысяч военнослужащих... международные учения сухопутных сил США в Европе Saber Strike пройдут в балтийском регионе с 3 по 15 июня», — отмечается в комментарии министерства обороны Литвы.

    Сообщается также, что 18 тысяч военнослужащих, которые будут участвовать в учениях, представляют 19 стран.

    Напомним, в апреле США провели совместные учения с ВС Иордании. Ранее также стало известно, что осенью НАТО планирует провести масштабные учения вблизи границ РФ. Как заявил командующий Корпусом Морской пехоты США генерал Роберт Неллер, в них примут участие 45 тысяч человек. 

    Автор: Федор Веснин
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