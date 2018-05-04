В Киеве сделали заявление после поимки украинцев за ловлю камбалы в Крыму

Киев, 4 мая. МИД Украины заявил об участившихся случаях задержания и ареста украинских моряков за границей. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства после того, как крымские пограничники задержали украинское

рыболовецкое судно, занимавшееся незаконном ловом камбалы в исключительной экономической зоне РФ.

«В последнее время заметно увеличилось количество фактов задержания и ареста граждан Украины — членов экипажей морских судов компетентными органами иностранных государств», — утверждают в МИД Украины.

В этой связи министерство предостерегло украинцев от сотрудничества с сомнительными и недобросовестными компаниями и физическими лицами, занятыми в сфере крюинга.

Напомним, после задержания украинских рыбаков в Крыму российские пограничники изъяли несколько километров сетей, а судно и экипаж — пять граждан Украины — доставили в Крым. При этом в УФСБ РФ особо подчеркнули, что действуют в строгом соответствии с международным морским правом.

Кроме того, в ведомстве предупредили, что не оставят действия браконьеров безнаказанными, и будут требовать от нарушителей, в том числе и украинских, строгого соблюдения законодательства.

Стоит отметить, что заявления о якобы участившихся арестах украинских моряков МИД этой страны обнародовал на фоне задержания российского судна "Норд", на борту которого находились 10 членов экипажа. По данному факту ФСБ РФ возбудило дело об угоне. Киев считает, что моряки являются украинцами, хотя все они имеют гражданство РФ.



