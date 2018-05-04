В Минобороны РФ назвали сверхциничной решение Запада о запрете гумпомощи в Сирии

Москва, 4 мая. Поставки гумпомощи от ООН и России не могут закрыть потребности жителей Сирии, в связи с чем позиция стран Запада, призывавших запретить поставки гуманитарной помощи в районы, подконтрольные властям страны, выглядит сверхциничной. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вместе с тем потребность жителей освобожденных территорий в гуманитарной помощи превышает текущие объемы поставок со стороны ООН и России. В этой связи выглядит сверхциничной позиция руководства США и европейских стран, заявленная на прошедшей донорской конференции в Брюсселе, о запрете любых поставок гумпомощи в подконтрольные сирийским властям районы», — сказал Конашенков.

На прошлой неделе еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристос Стилианидес заявил, что в Сирии в гумпомощи нуждаются более 13 млн человек, причем 2 млн из них живут в труднодоступных для ее доставки районах.