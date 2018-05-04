Запад оказывает «международную помощь» подконтрольным боевикам районам в Сирии — МО

Москва, 4 мая. В Минобороны России заявили, что «международная помощь» в Сирии в районах, подконтрольных террористам, в 34 раза выше, чем в районах, которые контролируют сирийские власти.

Террористам и непримиримой оппозиции Запад поставляет намного больше гумпомощи, чем в другие районы арабской республики, заявил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он отметил, что в подконтрольных Дамаску районах проживает почти 90 процентов населения САР.

«А так называемая международная помощь из расчета на одного человека в районах, подконтрольных непримиримой оппозиции и террористам, в 34 раза выше, чем в районах, контролируемых законным правительством», — сказал Конашенков.

Представитель российского оборонного ведомства добавил, что США блокируют поставки гумпомощи от международных организаций в лагери, где находятся беженцы — «Рукбан», в Эт-Танф и Ракку. Американцы отказываются гарантировать безопасность колоннам ООН и Красного Креста, настаивая на передаче продуктов, воды и предметов первой необходимости боевикам.