Меню
Новости Сирии
Запад оказывает «международную помощь» подконтрольным боевикам районам в Сирии — МО
Новости Сирии
Сирия: почти 64 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома
Следующая новость
Загрузка...

    Запад оказывает «международную помощь» подконтрольным боевикам районам в Сирии — МО

      /  Обновлено: 
    44

    Запад оказывает «международную помощь» подконтрольным боевикам районам в Сирии — МО

    Москва, 4 мая. В Минобороны России заявили, что «международная помощь» в Сирии в районах, подконтрольных террористам, в 34 раза выше, чем в районах, которые контролируют сирийские власти.

    Террористам и непримиримой оппозиции Запад поставляет намного больше гумпомощи, чем в другие районы арабской республики, заявил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он отметил, что в подконтрольных Дамаску районах проживает почти 90 процентов населения САР.

    «А так называемая международная помощь из расчета на одного человека в районах, подконтрольных непримиримой оппозиции и террористам, в 34 раза выше, чем в районах, контролируемых законным правительством», — сказал Конашенков.

    Представитель российского оборонного ведомства добавил, что США блокируют поставки гумпомощи от международных организаций в лагери, где находятся беженцы  — «Рукбан», в Эт-Танф и Ракку. Американцы отказываются гарантировать безопасность колоннам ООН и Красного Креста, настаивая на передаче продуктов, воды и предметов первой необходимости боевикам. 

    «Не менее тяжелая гуманитарная ситуация сохраняется в сирийской Ракке, превратившейся после ковровых бомбардировок международной коалиции в город- призрак», — добавил генерал.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.