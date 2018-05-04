Кому это выгодно? В Совфеде настаивают на международном расследовании дела Скрипалей

Используя «жесткую конфронтационную риторику» по «делу Скрипалей», Лондон намеренно пытается нанести ущерб отношениям с Москвой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Англичане продолжают абсолютно передергивать факты и использовать жесткую конфронтационную риторику, которая свидетельствует лишь о стремлении официального Лондона преднамеренно нанести дальнейший ущерб двусторонним отношениям», — отмечает дипломат.

Как подчеркнул в интервью Федеральному агентству новостей член Совета Федерации Сергей Калашников, расследовать случившееся в Солсбери необходимо на международном уровне. Только в таком случае, отмечает сенатор, возможно развитие честных и прозрачных отношений между Лондоном и Москвой.

«Сегодня Россию бездоказательно обвиняют в отравлении Скрипалей Великобритания и страны, к ней в этом вопросе примкнувшие, — говорит Сергей Калашников. — Я считаю, что нужно проводить открытое международное расследование, чтобы выяснить, наконец, кто виновен в этом преступлении. На мой взгляд, нынешнее поведение Лондона в большей степени говорит не о желании испортить отношения с Москвой, а о том, что Великобритании нечего нам предъявить в качестве доказательств. Ведь мы же не знаем, располагает Лондон фактами или у британских властей есть только косвенные улики, на которых сейчас и строятся их обвинения. Конечно, когда бывший офицер российских спецслужб и его дочь становятся жертвами отравления, Лондону удобно строить доказательную базу на принципе «А кому это выгодно?». И, конечно, подозрения не падут, к примеру, на Папуа — Новую Гвинею. Но все же беспристрастное расследование должно быть проведено».

По словам Марии Захаровой, Лондон не ставит перед собой задачу выяснить, кто действительно отравил Сергея и Юлию Скрипалей. Британским властям, по мнению дипломата, нужно лишь навязать всему миру свою точку зрения, которая заключается в том, что в произошедшем виновата Россия.

Как отмечает официальный представитель МИД РФ, вразумительных ответов на вопросы по «делу Скрипалей» Лондон до сих пор не дает. Идти на диалог также отказывается.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении инцидента в Солсбери. В МИД РФ выражают надежду, что Великобритания пойдет на честное сотрудничество.

Также, как сообщили в российском МИД, Москва возмущена, что Лондон игнорирует требования предоставить консульский доступ к отравленным Сергею Скрипалю и его дочери Юлии. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, такие действия могут расцениваться как похищение.