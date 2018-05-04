«Народ Эстонии готов защищать страну»: премьер Ратас прокомментировал учения «Еж-2018»

Таллин, 4 мая. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что масштабные военные учения Siil-2018 («Еж-2018») показывают готовность эстонцев защищать свою страну.

Глава правительства Эстонии побывал в воинских частях, которые принимают участие в маневрах «Еж-2018».

«Это учения всей Эстонии, которые подтверждают, что народ Эстонии готов защищать свое государство», — сказал Юри Ратас.

Он подчеркнул, что маневры являются крупными даже в масштаба военно-политического блока НАТО, но для Таллина они значат гораздо больше. Ратас подчеркнул, что учения затронули свыше 1% жителей страны.

Напомним, что маневры проходят с 2 по 14 мая и являются крупнейшими за всю историю республики. В них также участвуют военные из стран-членов Североатлантического альянса.