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«Народ Эстонии готов защищать страну»: премьер Ратас прокомментировал учения «Еж-2018»
Украина
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    «Народ Эстонии готов защищать страну»: премьер Ратас прокомментировал учения «Еж-2018»

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    «Народ Эстонии готов защищать страну»: премьер Ратас прокомментировал учения «Еж-2018»

    Таллин, 4 мая. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что масштабные военные учения Siil-2018 («Еж-2018») показывают готовность эстонцев защищать свою страну.

    Глава правительства Эстонии побывал в воинских частях, которые принимают участие в маневрах «Еж-2018».

    «Это учения всей Эстонии, которые подтверждают, что народ Эстонии готов защищать свое государство», — сказал Юри Ратас.

    Он подчеркнул, что маневры являются крупными даже в масштаба военно-политического блока НАТО, но для Таллина они значат гораздо больше. Ратас подчеркнул, что учения затронули свыше 1% жителей страны.

    Напомним, что маневры проходят с 2 по 14 мая и являются крупнейшими за всю историю республики. В них также участвуют военные из стран-членов Североатлантического альянса.

    Автор: Ирина Селезнева
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