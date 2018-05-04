В России появятся почтовые марки с участниками ЧМ-2018

Москва, 4 мая. Восемь почтовых марок, приуроченных к чемпионату мира по футболу, появятся в России. В почтовое обращение они поступят 10 мая, сообщила в пятницу пресс-служба АО «Марка».

В пресс-службе рассказали, что на марках будут изображены официальная символика ЧМ-2018, игровые моменты футбольных матчей, а также флаги национальных сборных, принимающих участие в мундиале. Каждая марка будет посвящена группе из четырех команд-участниц, передает ТАСС.

Также к чемпионату будут выпущены конверты первого дня, а в городах, принимающих ЧМ-2018, появятся штемпеля специального гашения, на каждом из которых будет изображен один из игровых моментов матча.

«Сюжет на каждом штемпеле является уникальным и не повторяется, поэтому наряду с марками филателисты и болельщики смогут собрать коллекцию почтовых штемпелей», — пояснили в пресс-службе АО «Марка».

Всего в обращение поступит 440 тысяч марок каждого сюжета, номинал почтового знака составит 40 рублей.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 российских городах. Ранее сообщалось, что один из матчей мундиаля посетит президент РФ Владимир Путин.