Минобороны РФ сообщило о завершении работы миссии ОЗХО в сирийской Думе

Москва, 4 мая. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершили свою работу в сирийском городе Дума, где активисты движения «Белые каски» устроили провокацию, инсценировав химическую атаку, использованную США, Британией и Францией для нанесения удара по Сирии извне.

О завершении работы миссии ОЗХО сообщили сегодня официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В сирийском городе Дума завершила работу группа экспертов Организации по запрещению химического оружия, проверявшая информацию о якобы совершенной 7 апреля правительственными войсками химической атаке», — сказал он, добавив, что в настоящее время ожидается отчет специалистов.