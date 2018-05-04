Меню
Новости Сирии
Минобороны РФ сообщило о завершении работы миссии ОЗХО в сирийской Думе
Новости Сирии
Сирия: боевики ИГ готовят атаки с использованием «джихад-мобилей» в Дамаске
Следующая новость
Загрузка...

    Минобороны РФ сообщило о завершении работы миссии ОЗХО в сирийской Думе

      /  Обновлено: 
    33

    Минобороны РФ сообщило о завершении работы миссии ОЗХО в сирийской Думе

    Москва, 4 мая. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершили свою работу в сирийском городе Дума, где активисты движения «Белые каски» устроили провокацию, инсценировав химическую атаку, использованную США, Британией и Францией для нанесения удара по Сирии извне.

    О завершении работы миссии ОЗХО сообщили сегодня официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    «В сирийском городе Дума завершила работу группа экспертов Организации по запрещению химического оружия, проверявшая информацию о якобы совершенной 7 апреля правительственными войсками химической атаке», — сказал он, добавив, что в настоящее время ожидается отчет специалистов.

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.