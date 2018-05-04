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«Я живу в помойке»: украинский художник рассказал о жизни в стране
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    «Я живу в помойке»: украинский художник рассказал о жизни в стране

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    «Я живу в помойке»: украинский художник рассказал о жизни в стране

    Киев, 4 мая. Современный украинский живописец Иван Марчук рассказал, что он думает о жизни на Украине.

    Художник в интервью «Апострофу» рассказал, что его разочаровало в Украине. Марчук напомнил, что недавно он дал интервью, а после ему стали писать, мол, кто он такой, что такое говорит. В ответ живописец заявил, что читает газеты, потому что хочет знать, где и среди кого он живет.

    «И оказывается, что я живу в помойке, в нашей помойке», — подчеркнул Марчук.

    Художник отметил, что в стране нет ни уважения, ни любви, ничего нет.

    «Сейчас здесь жить грустно, стыдно и страшно. При этом у нас хорошие люди, с кем ни поговоришь – «хороший человек», а почему тогда в нашей стране все так нехорошо?» — заявил художник.

    По его словам в стране везде проблемы: вода, газ, электричество. Он подчеркнул, что в мире такого нет.

    Автор: Дарья Смолина
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