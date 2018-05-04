Сирия сегодня: Египет отказался от ввода войск в САР, Восточный Каламун покинули все «непримиримые» боевики

Сирия, 4 мая. МИД Египта заявил, что страна не будет отправлять свои вооруженные силы в САР. Из Восточного Каламуна вышли все «непримиримые» боевики. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Ответ Египта

Власти Египта не намерены отправлять свои войска за пределы страны, в том числе в Сирию. Об этом говорится в заявлении, опубликованном египетским МИД.

Египетская газета «Аль-Ахрам» ранее сообщала, что глава МИД Египта Самех Шукри заявил об изучении возможности направить арабский военный контингент в Сирию в рамках усилий по урегулированию кризиса.

«То, что содержалось в заявлении министра иностранных дел Египта о возможности отправить арабские силы в Сирию, никак не касается Египта. Египет не направляет свои силы за пределы своей территории», — значится в заявлении официального представителя египетского МИД Ахмеда Абу Зейда.

При этом он подчеркнул, что отправка египетских военных за рубеж возможна только через строго определенные конституцией механизмы и касается исключительных случаев, связанных с операциями по поддержанию мира в рамках ООН.

Восточный Каламун свободен

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что вывод «непримиримых» боевиков из Восточного Каламуна (Сирия) практически завершен.

«Завершена эвакуация так называемых непримиримых боевиков из Восточного Каламуна. 26 апреля на север Сирии выехала последняя партия из полутора тысяч бойцов бандгрупп с членами их семей», — подчеркнула дипломат.

Вместе с этим власти САР проводят процедуру правовой реабилитации раскаявшихся боевиков и восстанавливают социально-экономическую инфраструктуру населенных пунктов.

Вывод боевиков с юга Дамаска

В поселения Ялда, Бабиля и Бейт Сахем (юг Дамаска) начали прибывать автобусы, на которых террористов и их членов семей вывезут на север страны. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Несколько автобусов уже проехали в сторону Бабиля и Ялды. Будет формироваться вторая колонна, после чего выдвинется на север страны», — сообщило агентство.

В минувший четверг в сторону Идлиба с юга сирийской столицы была направлена автоколонна из 32 автобусов. В ней находилось около 2 тысяч террористов и членов их семей. Сирийское правительство при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в САР достигло договоренности с главарями радикальных бандформирований. В рамках соглашения террористам, не пожелавшим сложить оружие, разрешено с семьями уехать в Идлиб.