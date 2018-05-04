Сирия: террористы ИГ атаковали позиции ССА на юге провинции Даръа

Дамаск, 4 мая. На юге провинции Даръа вспыхнули столкновения между боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) и отрядами Сирийской свободной армии (ССА). Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на местные источники.

По данным источников, террористы ИГ атаковали опорные пункты ССА в районе населенных пунктов Хаят и Аль-Баккар. Ранее в этом районе были зафиксированы столкновения между террористами ИГ и «Тахрир аш-Шам».

Стоит отметить, что на юге провинции Даръа сосредоточено около 12 тысяч террористов, которые постоянно получают снабжение и подкрепления через границу Иордании. Провинция Даръа станет следующим местом проведения военной операции сирийских войск, после вывода боевиков из северных районов Хомса.

1 Организация запрещена на территории РФ.