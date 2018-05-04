Запрет на ввоз литературы из России приведет к «дебилизации» украинцев — Корнилов

Госкомтелерадио Украины выступило с инициативой ввести санкции против 35 российских издательств, распространяющих якобы «антиукраинскую продукцию», сообщает пресс-служба ведомства.

«Госкомтелерадио предлагает вынести на рассмотрение СНБО предложения относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) юридических лиц России, которые продуцируют и распространяют на территории Украины издательскую продукцию антиукраинского содержания», — говорится в сообщении.

В список попали «Алгоритм», «Книжный мир»,«Центрполиграф», «Эксмо», АСТ, «Вече» и 172 издания, содержание которых направлено «на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека».

Политический обозреватель МИА Россия сегодня Владимир Корнилов сегодня назвал предложение Госкомтелерадио продолжением последовательной политики по введению цензуры на Украине.

«В том числе цензуры против всего, что пока еще поступает на Украину из России. Практически ежемесячно список запрещенной к ввозу из России литературы расширяется. Если проанализировать этот список, то можно увидеть, что около 80% из него — это украинские авторы, причем вполне уважаемые, например, академик [Петр] Толочко. Его книгу на Украине тоже запретили. Теперь они, видимо, решили не мучиться, утверждая каждую книгу отдельно, и решили объявить пять-десять российских издательств вне закона и, соответственно, запретить ввоз и «Приключений Чиполлино», и «Золотого ключика, или Приключений Буратино», и Чебурашку вместе с «Крокодилом Геной и его друзьями», которые издаются в них. Легче объявить вне закона 10-15 издательств, чем по отдельности каждую их книгу», — говорит политический аналитик.

А учитывая состояние книгоиздания на Украине, в долгосрочной перспективе запрет ввоза литературы из России приведет к дальнейшему «оболваниваю» и «дебилизации» масс, предупреждает политолог.