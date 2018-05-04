В Кремле рассказали, о чем Путин говорил с Назарбаевым по телефону

Москва, 4 мая. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что в ходе беседы главы государств поздравили друг друга с предстоящим празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, стороны подняли вопросы о подготовке заседания Высшего Евразийского экономического совета. Напомним, оно запланировано на 14 мая в Сочи.

Условились лидеры двух государств и о продолжении двусторонних контактов на высшем уровне.