Белый дом открестился от планов по сокращению контингента США в Южной Корее

Вашингтон, 4 мая. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон опроверг информацию о возможном сокращении военного контингента Соединенных Штатов в Южной Корее.

Накануне американская газета New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить план сокращения числа американских военных в Южной Корее. Отмечается, что план вывода или сокращения американского контингента связан с финансовыми вопросами.

«Статья New York Times - полная ерунда. Президент не просил Пентагон предоставить варианты сокращения американских сил, расквартированных в Южной Корее», — отметил Болтон.

Стоит отметить, что в настоящее время на территории Южной Кореи находятся около 23,5 тысяч американских военнослужащих. При этом Сеул платит около половины стоимости содержания военных, что составляет более 800 миллионов долларов.