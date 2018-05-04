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Белый дом открестился от планов по сокращению контингента США в Южной Корее
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    Белый дом открестился от планов по сокращению контингента США в Южной Корее

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    Белый дом открестился от планов по сокращению контингента США в Южной Корее

    Вашингтон, 4 мая. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон опроверг информацию о возможном сокращении военного контингента Соединенных Штатов в Южной Корее.

    Накануне американская газета New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить план сокращения числа американских военных в Южной Корее. Отмечается, что план вывода или сокращения американского контингента связан с финансовыми вопросами.

    «Статья New York Times - полная ерунда. Президент не просил Пентагон предоставить варианты сокращения американских сил, расквартированных в Южной Корее», — отметил Болтон.

    Стоит отметить, что в настоящее время на территории Южной Кореи находятся около 23,5 тысяч американских военнослужащих. При этом Сеул платит около половины стоимости содержания военных, что составляет более 800 миллионов долларов.

    Автор: Алексей Громов
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