Фанат «Спартака» пожаловался в полицию после пощечины от Тарасова

Москва, 4 мая. Футболиста «Локомотива» и сборной России Дмитрия Тарасова обвинили в нападении на болельщика «Спартака». О произошедшем рассказал сам пострадавший поклонник действующих чемпионов России. По словам Андрея Измайлова, он уже написал заявление в полицию.

Инцидент, по информации СМИ, произошел в одном из ресторанов Москвы. По утверждению Измайлова, полузащитник «Локомотива» отдыхал в заведении в компании одноклубников, при этом на столе стояли алкогольные напитки и кальян. Болельщик «Спартака» решил сфотографировать спортсменов в компрометирующей обстановке, что вызвало гнев Тарасова.

Спортсмен, по словам Измайлова, подошел к нему и дал пощечину. Затем к болельщику подошли еще несколько человек из окружения Тарасова, которые также нанесли Измайлову удары, отмечает Infox.ru.

Отметим, сам Тарасов отрицает, что участвовал в конфликте, в «Локомотиве» также заявили, что не знают об инциденте, сообщает «Спорт-Экспресс».