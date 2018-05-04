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Украина разочаровала США антисемитскими призывами
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    Украина разочаровала США антисемитскими призывами

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    Украина разочаровала США антисемитскими призывами

    Киев, 4 мая. Посольство США в Киеве выступило с заявлением в связи с участившимися на Украине проявлениями национализма, говорится в сообщении дипмиссии в Twitter. 

    «Разочарованы недавними проявлениями ненависти и антисемитизма во Львове и Одессе. В новой Украине нет места для нетерпимости», — отмечает американское посольство. 

    Такую реакцию США спровоцировали массовые выступления националистов 2 мая в связи с годовщиной трагических событий в Одессе. В портовом городе устроили «марш памяти», названный радикалами «демонстрацией украинской силы».

    В ходе шествия открыто звучали оскорбления в адрес русских и других национальностей. Подобная акция также прошла во Львове. Российское посольство в США 3 мая выразило возмущение тем, что Вашингтон игнорирует события 2014 года, а Киев не желает завершить расследования преступлений.

    Напомним, что при столкновениях в Одессе националистов и активистов «антимайдана» и последующем поджоге здания профсоюзов погибли 48 человек, более 250 были ранены

    Автор: Ирина Селезнева
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