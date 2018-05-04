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Турецкие отели нанимают детективов для борьбы с «британским заговором»
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    Турецкие отели нанимают детективов для борьбы с «британским заговором»

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    Турецкие отели нанимают детективов для борьбы с «британским заговором»

    Анкара, 4 мая. Турецкие отели вынуждены обращаться к детективом, чтобы следить за британскими туристами-симулянтами.

    Поводом послужили массовые жалобы отдыхающих из Соединенного королевства на плохое питание или травмы, якобы полученные во время пребывания в отеле. По возвращению на родину они обращаются к юридическим фирмам и пытаются засудить отель. Таким образом, эти туристы-симулянты могут не только покрыть стоимость своего отдыха, но и получить изрядную компенсацию за «моральный ущерб». Турецкие отельеры уже назвали подобную схему «британским заговором».

    По словам заместителя председателя Федерации турецких отельеров Бюлента Бюльбюлоглу, в минувшем сезоне число таких ложных обвинений со стороны британских отдыхающих достигло максимума.

    Чтобы избежать появления новых обвинений, отели начали устанавливать камеры видеонаблюдения в холлах, ресторанах и возле бассейнов. Бюльбюлоглу уверен, что видеозапись покажет — там, где «падают» британские туристы, другие гости спокойно ходят. Кроме того, отели нанимают детективов, которые будут следить за симулянтами, чтобы в случае чего дать опровержение. 

    Автор: Антон Соколов
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