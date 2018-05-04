МИД Молдавии выступил против участия военнослужащих РФ в параде Победы в Тирасполе

Кишинев, 4 мая. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии выступило против участия российских военных в параде Победы в Приднестровье, который приурочен к празднованию Дня Победы.

Ранее сообщилось, что военнослужащие оперативной группы российских войск, которая находится в Приднестровье, начала подготовку для участия в военном параде Победы, который должен пройти в Тирасполе 9 мая.

«МИДЕИ сообщает, что не одобряет решение и отношение военного штаба ОГРВ и призывает власти Российской Федерации отказаться от военных действий, демонстрирующих вызывающий характер по отношению к конституциональности Республики Молдавия», — сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве считают, что участие российских военнослужащих в параде «грубо подрывает суверенитет и территориальную целостность» Республики.

«МИДЕИ... снова подчеркивает позицию молдавских властей о необходимости вывода российских военных сил с территории страны», — сообщает ведомство.

Ранее молдавский лидер Игорь Додон заявил, что население Молдавии никогда не забудет подвиг советского солдата-освободителя. Президент на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что 9 мая присоединится к акции «Бессмертный полк» в Кишеневе.