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Голландские компании заподозрили в «подрыве суверенитета Украины» на стройке Крымского моста
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    Голландские компании заподозрили в «подрыве суверенитета Украины» на стройке Крымского моста

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    Голландские компании заподозрили в «подрыве суверенитета Украины» на стройке Крымского моста

    Амстердам, 4 апреля. Генпрокуратура Голландии сообщила, что семь компаний страны попали под следствие в связи с участием в строительстве Крымского моста, что является нарушением санкций ЕС.

    Семь голландский компании предоставляли спецустройства для забивки свай на строящемся мосту, соединяющим Крымский полуостров и материковую часть России, передает Deutsche Welle. Известно, что в сентябре прошлого года Амстердам инициировал проверку участия двух местных компаний в реализации строительства Крымского моста.

    Как сообщают голландские СМИ, компании Dematec Equipment и Bijlard Hydrauliek предоставили важную спецтехнику. Позднее глава Dematec Equipment Дерк Ван ден Хойвел отверг все обвинения, подчеркнув, что строительство велось на территории РФ, а это не является нарушением.

    Однако если семь голландских компаний будут признаны властями нарушившими санкции ЕС, это может рассматриваться Европейским судом как «подрыв территориальной целостности Украины».

    Автор: Ирина Селезнева
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