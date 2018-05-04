ВВС Британии объяснили, зачем направили «Тайфуны» навстречу российскому Ил-20 над Черным морем

Лондон, 4 мая. Истребители «Тайфун» ВВС Великобритании были подняты в воздух над Черным морем, чтобы сопроводить российский самолет Ил-20, якобы оказавшийся вблизи базы НАТО. Об этом говорится в комментарии, появившемся в Twitter военно-воздушных сил Соединенного королевства.

«Истребители «Тайфун», размещенные в Румынии, были направлены в качестве ответной меры на присутствие российского самолета Ил-20 вблизи воздушного пространства НАТО над Черным морем», — отмечается в сообщении.

RAF Typhoons based in Romania have been launched as a response to a Russian Il-20 Coot aircraft operating near @NATO airspace over the Black Sea. #WeAreNATO pic.twitter.com/C71MqaKGCW — Royal Air Force (@RoyalAirForce) May 4, 2018

Ранее стало известно, что ВВС Британии направили «Тайфуны» навстречу российскому Ил-20 над Черным морем.

Напомним, НАТО приняло решение усилить свое присутствие в акватории Черного моря. Для этого в регион перебрасываются британские истребители «Тайфун».