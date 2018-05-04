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Родственники погибших в Сирии пилотов Су-30СМ получат по 6,4 млн рублей
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    Родственники погибших в Сирии пилотов Су-30СМ получат по 6,4 млн рублей

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    Родственники погибших в Сирии пилотов Су-30СМ получат по 6,4 млн рублей

    Москва, 4 мая. Родственники пилотов, погибших в Сирии при крушении истребителя Су-30СМ, получат по 6,4 миллиона рублей. Об этом сообщила в пятницу страховая компания «Согаз».

    «Родственники пилотов, находившихся на борту истребителя, имеют право на выплаты страховой суммы и единовременного пособия в соответствии с государственным контрактом на оказание услуг по осуществлению в 2018–2019 годах обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих ВС РФ и граждан, призванных на военные сборы, который заключен между АО «Согаз» и Минобороны России», — пояснили в компании РИА Новости.

    Уточняется, что в случае гибели застрахованного лица его родственники получают страховую сумму в размере 2,562 миллиона рублей. При этом единовременное пособие составляет 3,843 миллиона рублей.

    Для того, чтобы получить деньги, родным погибших следует в кратчайшие сроки предоставить компании необходимые документы.

    Напомним, российский истребитель Су-30СМ разбился накануне утром в Сирии после взлета с аэродрома Хмеймим. Оба пилота Су-30 СМ погибли. Как сообщало Минобороны РФ, по предварительным данным, к крушению могло привести попадание в двигатель птицы.

    Автор: Василий Котов
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