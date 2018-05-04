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Имущество бывшего пресс-секретаря РКН Ампелонского арестовано по делу о хищении
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    Имущество бывшего пресс-секретаря РКН Ампелонского арестовано по делу о хищении

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    Имущество бывшего пресс-секретаря РКН Ампелонского арестовано по делу о хищении

    Москва, 4 мая. Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского в рамках дела о хищении в ведомстве.

    Кроме того, арест наложен на имущество других фигурантов. Среди них советник гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александр Весельчаков и начальник правового управления Роскомнадзора Борис Едидин.

    Об этом в ходе заседания суда заявил следователь. Сегодня суд решает вопрос о продлении домашнего ареста в отношении обвиняемых.

    Напомним, высокопоставленным сотрудникам Роскомнадзора инкриминируют растрату порядка шести млн рублей. Под домашним арестом они находятся с октября минувшего года. Никто из обвиняемых не признает свою вину.

    Автор: Алексей Громов
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