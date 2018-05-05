События недели: дайджест главных новостей России

Минимальный размер оплаты труда в России впервые дорос до уровня прожиточного минимума. Теперь МРОТ составляет 11 163 рубля. Новый норматив вступил в силу 1 мая. О том, что еще стало важным для России на этой неделе, расскажем в выпуске. На ФАН-ТВ итоговый дайджест новостей.

Российские семьи с детьми предлагают освободить от налога на недвижимость. Руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила Владимиру Путину соответствующее письмо. По мнению автора, это поможет преодолеть демографическую проблему.

По следам Кемерово в России продолжаются проверки торговых центров. МЧС и прокуратура в совместных рейдах выявили, что требования противопожарной безопасности нарушены в каждом втором подобном заведении. Глава МЧС Владимир Пучков отметил, чтоб многие изначально строились без оглядки на нормативы. С 1 мая в ТРК и ТРЦ по стране начались учения персонала и администрации, на которых они отрабатывают действия при пожаре.

Российский истребитель Су-30СМ потерпел крушение над Средиземным морем в Сирии. Оба летчика в результате авиакатастрофы погибли. В Минобороны установили, что огневого воздействия на самолет не было. Вероятнее всего, в двигатель попала птица.

Воздушно-космические силы России примут на вооружение новую систему управления для противовоздушной обороны. Технология сможет объединить функционал нескольких зенитных ракетных систем и синхронизировать их с современными средствами радиолокации. Кроме того, система умеет анализировать обстановку в воздухе и рекомендовать, какое вооружение стоит применить для наиболее эффективного ведения боя.

Рабочие с вас, техника — с нас, материалы пополам. На таких условиях Россия и КНДР решили строить мост через границу. Летом эксперты обеих стран проведут консультацию, просчитают параметры и уточнят, сколько средств потребуется для возведения такого объекта.

Инаугурация Владимира Путина, возможно, пройдет без кортежа. Традиционный проезд президентского автомобиля по улицам Москвы могут исключить из торжественной церемонии. Впрочем, детали программы еще прорабатываются. Напомню, инаугурация назначена на 7 мая.

В Сочи прошло заседание наблюдательного совета «Оргкомитета «Россия-2018». Встречу возглавил Владимир Путин. Он отметил, что страна готова к проведению мундиаля. Российский лидер и президент FIFA Джанни Инфантино вместе осмотрели стадион «Фишт» и получили паспорта болельщиков.