Гендиректор АСИ обсудила с Путиным технологический прорыв в России

Москва, 4 мая. Президент РФ Владимир Путин встретился с гендиректором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Чупшева рассказала главе государства о направлениях работы АСИ, в том числе социальных проектах.

Она отметила, что Агентство определило основные направления, которые были обозначены в послании президента Федеральному собранию.

«В Агентстве сегодня сформированы и компетенции, и практики, и проекты, которые могут быть использованы и по масштабированию проектов по подготовке квалифицированных кадров, и по технологическому прорыву, который мы должны обеспечить в ближайшее время в нашей стране», — сказала Чупшева.

Она рассказала главе государства о проекте «Национальная технологическая инициатива» (НТИ) и задаче по формированию в регионах комфортной городской среды.

«Мы готовы будем сформировать тысячу проектных команд в нашей стране за ближайшие 3–4 года, подготовить 100 проектов для городов, связанных и с благоустройством, и, действительно, с формированием таких точек притяжения», — сообщила гендиректор АСИ.

В рамках технологического прорыва реализуются «дорожные карты» по НТИ. Кроме того, Агентство разрабатывает проект системы долговременного ухода за пожилыми людьми как в стационарных, так и не в стационарных учреждениях. Она предполагает «формирование таких точек активного долголетия, где люди смогут получить необходимые программы реабилитации, где они могут провести свой культурный досуг, провести или пройти интересные для них программы и социальной адаптации, и психологической поддержки».

Для внедрения проекта отобраны шесть пилотных регионов. Его реализация по всей стране планируется в течение трех лет.

Еще одним ключевым направлением работы АСИ Чупшева назвала образование и подготовку кадров для промышленности.