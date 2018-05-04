Американские медиа заявляют, что виновная во всех злодеяниях Россия осталась в одиночестве в новой американо-российской холодной войне и находится в изоляции от всего международного сообщества.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи America’s Collusion With Neo-Nazis (Сговор Америки с неонацистами), опубликованной порталом The Nation.

В качестве подтверждений такого нелепого заявления используются цитаты, вырванные из контекста, различные умозаключения журналистов на основе непроверенных «фактов», и информация от сомнительных источников. Кроме того, в действие вводится редакционная предвзятость и негласное правило называть всех сторонников альтернативных объяснений событий «апологетами Кремля», а их заявления — «российской пропагандой».

Крайне важно обратить внимание на то, каким избирательным является характер основного повествования о новой холодной войне, на то, о чем рассказывают американские СМИ, а что фактически игнорируют. Среди упущений много информации о реальном положении дел на Украине и о расцвете там неофашистских сил, которые поддерживаются Вашингтоном с 2014 года.

Так, например, американские СМИ не рассказали о том, что:

— Снайперы убили десятки мирных демонстрантов и полицейских на Майдане в феврале 2014 года, тем самым развязав «демократическую революцию», вылившуюся в государственный переворот и свержение законно избранного президента Виктора Януковича. К власти пришел антироссийский проамериканский режим — это не было «демократической революцией». Это был насильственный переворот, за которым, по многим сведениям, стоял «Правый сектор»1 (запрещенная в России организация — прим. ФАН) — самая влиятельная неофашистская организация Украины.

— В Одессе произошло массовое убийство антимайдановцев и этнических русских в Доме профсоюзов в 2014 году.

— Батальон «Азов», который сыграл главную боевую роль в гражданской войне, теперь является официальным элементом вооруженных сил Киева, а также является откровенно пронацистским, о чем свидетельствуют его лозунги и программные заявления. Некоторые из этих заявлений даже были документированы как «пронацистске» несколькими международными мониторинговыми организациями.

— То, что нападения на геев, евреев, пожилых этнических русских и других «нечистых» граждан сегодня широко распространены по всей Украине, наряду с факельными маршами, напоминающими те, что «воспламенили» Германию в конце 1920-х и 1930-х годах.

— Официальный годовой отчет Израиля по антисемитизму во всем мире в 2017 году пришел к выводу, что в Украине число случаев нападений на евреев выросло в два раза.

Трудно винить американцев в незнании этих фактов. Об этом не говорят по телевизору и очень редко обсуждают в таких средствах массовой информации, как газеты или журналы. Чтобы узнать обо всем этом, американцам пришлось бы обратиться к альтернативным СМИ и независимым писателям, которые редко влияют на основные доклады о новой холодной войне.

Необходимо также акцентировать внимание на некоторых фактах о неонацизме на Украине:

— Поддержка украинских неонацистов началась не при президенте Трампе, а еще при президенте Джордже У. Буше, во время «оранжевой революции», а затем она значительно возросла при президенте Обаме.

— Фашистский (или неонацистский) ренессанс сегодня происходит во многих странах — от Европы до Соединенных Штатов, но украинская версия имеет особое значение и представляет огромную опасность. Большое растущее хорошо вооруженное фашистское движение появилось в большой европейской стране, которая является политическим эпицентром новой холодной войны между Соединенными Штатами и Россией. Это движение не столько отрицает Холокост, сколько прославляет его. Что будет, если такие силы придут к власти в Киеве?

New York Times может подробно рассказать о коррупции на Украине, но о частых проявлениях неофашизма — никогда.

Предыдущий 40-летний опыт учил, что холодная война может испортить даже американскую демократию — политически, экономически, морально. Существует много примеров того, как власть заставляла американские СМИ пренебрегать этическими принципами профессиональной журналистики и всеми стандартами («кодексом чести). Это происходит и сегодня. СМИ служат интересам политиков и игнорируют неофашизм на Украине.

1 Организация запрещена на территории РФ.