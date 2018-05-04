«Как же так, премьер Мэй?»: российское посольство высмеяло Лондон тремя билбордами

Москва, 4 мая. Российское посольство в Лондоне в довольно необычной манере напомнило британским властям о зашедшем в тупик «деле Скрипалей».

Диппредставительство в своем Twitter опубликовало кадр из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», заменив текст на билбордах. «Два месяца с момента отравления в Солсбери», — говорится на первом рекламном щите. «И до сих пор нет подозреваемых?», — написано на втором. «Как же так, премьер-министр Мэй?» — сказано на третьем.

«Прошло два месяца после Солсбери: российско-британские отношения хуже некуда, высылка (дипломатов – прим. ФАН) и обвинения, но никаких доказательств или подозреваемых», — комментирует посольство.

Отметим, что показанные в фильме билборды (оригинальный текст — «Изнасилована, пока умирала», «И до сих пор нет арестов?», «Как же так, шеф Уиллоуби?») стали интернет-мемом сразу же после выхода ленты на экраны. Авторы фотоколлажей обычно используют кадр с тремя билбордами, чтобы разместить мотивирующий текст и побудить кого-то к действию.

Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Несмотря на отсутствие улик, Лондон обвинил в инциденте Россию и выслал из страны российских дипломатов. Москва свою причастность полностью отрицает и указывает, что на территории России «Новичок» не производится. Накануне власти Чехии заявили, что в прошлом году в республике производили яд «Новичок» и тестировали его.