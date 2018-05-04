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Шойгу обсудил с командующим ливийской армией борьбу с терроризмом
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    Шойгу обсудил с командующим ливийской армией борьбу с терроризмом

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    Шойгу обсудил с командующим ливийской армией борьбу с терроризмом

    Москва, 4 мая. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в пятницу обсудил с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром борьбу с международным терроризмом, а также вопросы безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

    Как сообщает российское оборонное ведомство, разговор состоялся по видеоконференцсвязи. В нем Шойгу и Хафтар также затронули вопросы борьбы с терроризмом и разрешения кризисной ситуации в Ливии.

    «Обсуждались вопросы безопасности в ближневосточном регионе и Северной Африке. В частности, вопросы борьбы с международным терроризмом и разрешения кризисной ситуации в Ливии», — уточнили в Минобороны РФ.

    Ранее стало известно, что крупная делегация Ливии примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который будет проходить с 24 по 26 мая.

    Автор: Василий Котов
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