Шойгу обсудил с командующим ливийской армией борьбу с терроризмом

Москва, 4 мая. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в пятницу обсудил с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром борьбу с международным терроризмом, а также вопросы безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Как сообщает российское оборонное ведомство, разговор состоялся по видеоконференцсвязи. В нем Шойгу и Хафтар также затронули вопросы борьбы с терроризмом и разрешения кризисной ситуации в Ливии.

«Обсуждались вопросы безопасности в ближневосточном регионе и Северной Африке. В частности, вопросы борьбы с международным терроризмом и разрешения кризисной ситуации в Ливии», — уточнили в Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что крупная делегация Ливии примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который будет проходить с 24 по 26 мая.