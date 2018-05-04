Филарет в Брюсселе: Европа делает ставку на «патриарха всея Руси-Украины»

Главу «Украинской православной церкви Киевского патриархата», «патриарха Киевского и всея Руси-Украины» Филарета (в миру — Владимир Денисенко) 2—3 мая со всем мыслимым почетом приняли в Европарламенте, где он на английском и на украинском языках совершил молебен за создание единой поместной православной церкви на Украине, назвав ее духовной основой неделимости Украинского государства и единства украинского народа.

Филарет предварил молебен следующими словами: «Помолимся Господу нашему Иисусу Христу, чтобы он благословил наш труд, наше сотрудничество на благо и Украины, и Европы». С ним беседовали президент Европейского Совета Дональд Туск, верховный комиссар ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и еще 15 высокопоставленных чиновников ЕС. Кроме того, «киевский патриарх» принимал участие в международных конференциях «Цена российской агрессии в Украине: свидетельства похищений, пыток и убийств», а также «Украина во время независимости: взгляд Православной церкви Киевского патриархата на меняющееся общество».

Все это — очередные плевки в сторону России и Русской православной церкви, которая 21 февраля 1997 года анафематствовала и отлучила бывшего митрополита Киевского и Галицкого Филарета, бывшего местоблюстителем Патриаршего престола после смерти патриарха Пимена и ставшего ярым «украинским патриотом» только после того, как на Поместном соборе 7 июня 1990 года патриархом Московским и Всея Руси был избран не он, а митрополит Ленинградский Алексий (в миру — Алексей Ридигер)…

Конечно, в Европарламенте могут проходить и «черные мессы» сатанистов — это никого не удивит, была бы политическая и прочая выгода… А вот позиция некоторых православных иерархов, в том числе состоящих в Московском патриархате, кто инициирует «диалог» с находящимся под анафемой «патриархом» и его «церковью», не имеющей ни малейшего шанса быть признанной без нарушения всех церковных канонов, — это по-настоящему удивительно. Впрочем, кому и церковь — корчма…

А разгадка такого нынешнего внимания к «патриарху Киевскому» проста — как раз то самое создание «единой поместной церкви на Украине», которая будет попирать все каноны православной веры и обеспечивать «единство украинского народа» путем массовых убийств и депортаций тех, кто не принимает ни нынешней «майданной» власти в Киеве, ни «бандеризации» православной веры усилиями сразу нескольких лже-церквей. Среди лидеров последних Европа, судя по всему, сделала выбор в пользу 86-летнего Филарета — «достойная смена» которому, видимо, уже подготовлена. Так что, похоже, «процесс пошел».

Константинопольский патриархат и Украина в огне

Важнейшая роль в этом процессе отведена «пятой колонне» во вселенском православии, о чем уже упоминалось — достаточно вспомнить интригу с инициированным здешними «экуменистами» провокационным письмом того же «патриарха» Филарета Святейшему Синоду Русской православной церкви, где тот насколько мог — изгалялся над своими «братьями во Христе».

Трудно сказать, насколько связана смена формата гражданской войны на Украине со стороны киевских властей, объявленная Петром Порошенко (с 30 апреля «антитеррористическую операцию», АТО, сменила «операция объединенных сил», ООС), и сопутствующие крики «патриарха» Филарета о недопустимости «притеснений верующих УПЦ (КП)» на территории народных республик Донбасса — с приведенным ниже решением Константинопольского патриархата. На наш взгляд — связано, и напрямую. Вот текст этого решения в переводе с греческого.

«Закончились заседания Святого и Священного Синода, который собрался под председательством Его Божественного Всесвятейшества на регулярные заседания в четверг 19 и в пятницу 20 апреля, во время которых рассматривались все указанные в повестке дня темы, по которым и были приняты надлежащие решения. Вселенский Патриархат, который согласно с божественными и священными канонами и долговременным церковным порядком и Священным Преданием, имеет попечение обо всех Православных Церквях во всем мире и ответственность за всеправославное единство, особенно по отношению к православному украинскому народу, который принял спасительную христианскую веру и святое крещение от Константинополя, будучи истинной его Матерью-Церковью, занимался подробно темой церковного положения в Украине, что делал и на предыдущих синодальных заседаниях, принял прошение о предоставлении автокефалии со стороны политических и церковных лиц (вариант перевода: политических и церковных факторов; или: деятелей), представляющие многие миллионы православных украинцев, и решил иметь близкое общение с другими братскими Православными Церквами для сообщения и согласования. В Патриархии, 22 апреля 2018 года».

В общем-то, учитывая устоявшуюся в православном мире репутацию и немалый опыт Его Божественного Всесвятейшества Варфоломея, занимающего трон патриарха Константинопольского с 1991 года, появление данного документа можно охарактеризовать одновременно и как ожидаемое, и как скандальное.

Лукавит ли Божественное Всесвятейшество?

Патриарх Варфоломей не может не знать о том, что обратившиеся к нему за томосом о создании поместной украинской православной церкви политические деятели пришли к власти в результате кровавого государственного переворота и развязали на территории страны гражданскую войну. В свою очередь, «церковные деятели» не могут называться церковными, поскольку возглавляют абсолютно неканоничные религиозные структуры, не имеющие права называться церковью, а к тому же — всячески поддерживают убийства и насилие над православными верующими, священниками, захваты храмов и монастырей.

И, тем не менее, патриарх Варфоломей принимает их ходатайство к рассмотрению, закрывая на все это глаза, и признавая данных лиц в качестве представителей не только «многих миллионов православных украинцев», записывая в православные прихожан «церквей», по каноническому праву лишенных апостольского преемства и, соответственно, Таинств Христовых, но и всего «православного украинского народа», который, к тому же, оказывается, «принял спасительную христианскую веру и святое крещение от Константинополя».

Интересно, в каком году это событие, по мнению патриарха Варфоломея, произошло? Если в 988 году от Рождества Христова, при князе Владимире Святославиче, то про «украинский народ» тогда еще никто нигде слыхом не слыхивал, что, кстати, подтверждают и исторические документы самого Константинопольского патриархата, а если нет — то где и когда? Если это не богоотступничество, для виду прикрытое словами «заботы о всеправославном единстве», то что тогда это такое?

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Поэтому понятно, что Порошенко и Ко восприняли это решение не просто как «начало процедур, необходимых для предоставления автокефалии Украинской православной церкви», но и — поскольку их официально признали представителями «православного украинского народа» в лице «миллионов православных украинцев» — как благословение на дальнейшую вакханалию дискриминации и убийств тех своих сограждан и соотечественников, которые не приняли «майданный» государственный переворот и не хотят отказываться от каноничной Украинской православной церкви Московского патриархата.

Кстати говоря, если бы турецкий президент Реджеп Эрдоган действительно находился хоть в малейшей зависимости от российского президента Владимира Путина и если бы не были получены «нужные сигналы» из Ватикана и Брюсселя, патриарх Варфоломей вряд ли мог решиться даже на то, чтобы прикоснуться к пришедшей к нему с Украины «пропащей грамоте», не говоря уже о том, чтобы вынести ее на рассмотрение своего Святейшего Синода.

По сути, своим лукавым решением от 22 апреля Константинопольский патриархат и лично патриарх Варфоломей подлили лампадного масла в костер нынешней украинской трагедии. Что ж, в данном случае остается только вспомнить евангельские слова Иисуса Христа: «Какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Матф. 7: 2), — и нам бы собственные грехи отмолить, а в Фанаре и Киеве пусть молятся за свои.