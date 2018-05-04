«Незаконно посещавших Крым» болельщиков не пустят на Украину на финалы ЛЧ

Киев, 4 мая. Болельщиков, которые приедут на финальные матчи женской и мужской Лиги чемпионов по футболу на Украину, будут пускать по предварительным спискам. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

«Мы будем работать по предварительным спискам, то есть, получим списки от авиационных компаний и обработаем. Мы знаем, кто к нам приедет, и они будут проходить по ускоренному», — цитирует ТАСС Цигикала.

Кроме этого глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что не пустят тех, кто является «нарушителем государственной границы, которые у нас есть в наших базах данных, кто незаконно посещал Крым, кто нарушает законы Украины или приезжает с провокационными целями».

Напомним, финал женской Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского 24 мая. В нем сыграют немецкий «Вольфсбург» и французский «Лион». Финал между мужскими командами пройдет на стадионе «Олимпийский» в Киеве 26 мая. За звание победителя будут бороться испанский «Реал» и английский «Ливерпуль».