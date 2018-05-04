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Сирия: ВКС РФ нанесли серию авиаударов по террористам в провинции Хама
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    Сирия: ВКС РФ нанесли серию авиаударов по террористам в провинции Хама

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    Сирия: ВКС РФ нанесли серию авиаударов по террористам в провинции Хама

    Дамаск, 4 мая. Авиация ВКС РФ нанесла серию ударов по объектам террористов в районе городов Кафр-Зита и Аль-Латамина, которые расположены на севере провинции Хама. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News.

    ВКС РФ нанесли точечные удары по объектам и позициям группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которая входит в альянс боевиков, возглавляемый террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ). В результате ударов были уничтожены объекты инфраструктуры боевиков, которые использовались в качестве оружейных складов.

    Ранее сообщалось, что правительственные войска готовятся к полномасштабной военной операции в провинции Хама, после отказа боевиков от мирного соглашения, предложенного правительством Сирии. Боевики отказались покинуть города Аль-Ганто, Дейр Дул и Айн Хусейн, после чего штурмовые подразделения правительственных сил были переброшены на линию фронта в провинции Хама.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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