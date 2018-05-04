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Литва официально переименовала Грузию
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    Литва официально переименовала Грузию

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    Литва официально переименовала Грузию

    Вильнюс, 4 мая. Глава МИД Литвы  Линас Линкявичус заявил об официальном переименовании Грузии. Теперь ее будут называть «Сакартвело» (Sakartvelo).Решение об этом было принято в преддверии столетия независимости Грузии, пояснил министр.

    «С этого момента по-литовски это Сакартвело», — написал Линкевичус в своем Twitter. При этом он добавил по-грузински: «Поздравляю с этим историческим решением! Да здравствует литовско-грузинская дружба!».

    Сакартвело является самоназванием Грузии (груз. «страна картвелов», - прим. ФАН). Переименование страны уже прокомментировала посол Грузии в Литве Хатуна Салуквадзе. По словам дипломата, грузинская сторона уверена, что граждане Литвы "подхватят это новшество", а также выразила надежду, что "неформально укоренившееся в кругу друзей аутентичное название Грузии станет для каждого литовца очень знакомым и будет употребляться в повседневной жизни»

    При этом, как отмечает Sputnik Грузия, в официальных документах Литвы Грузия до сих пор именуется не иначе как «Gruzija».

    Автор: Алексей Громов
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