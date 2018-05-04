Литва официально переименовала Грузию

Вильнюс, 4 мая. Глава МИД Литвы Линас Линкявичус заявил об официальном переименовании Грузии. Теперь ее будут называть «Сакартвело» (Sakartvelo).Решение об этом было принято в преддверии столетия независимости Грузии, пояснил министр.

«С этого момента по-литовски это Сакартвело», — написал Линкевичус в своем Twitter. При этом он добавил по-грузински: «Поздравляю с этим историческим решением! Да здравствует литовско-грузинская дружба!».

On the eve of #Georgia100 official decision undertaken – from now on it is #Sakartvelo in Lithuanian! Congratulations! ! - ! pic.twitter.com/dtNKdrXoIH — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) May 3, 2018

Сакартвело является самоназванием Грузии (груз. «страна картвелов», - прим. ФАН). Переименование страны уже прокомментировала посол Грузии в Литве Хатуна Салуквадзе. По словам дипломата, грузинская сторона уверена, что граждане Литвы "подхватят это новшество", а также выразила надежду, что "неформально укоренившееся в кругу друзей аутентичное название Грузии станет для каждого литовца очень знакомым и будет употребляться в повседневной жизни»

При этом, как отмечает Sputnik Грузия, в официальных документах Литвы Грузия до сих пор именуется не иначе как «Gruzija».