Вашингтон, 4 мая. Командующий силами США в Афганистане генерал Джон Николсон заявил, что у Москвы и Вашингтона есть общие цели в центральноазиатской стране, фактически попросив у России помощи в борьбе с действующими на территории Афганистана террористами. Об этом информирует Newsweek.

«У нас есть общая заинтересованность с русскими в победе над ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. ФАН), у нас есть общая заинтересованность в борьбе с наркотиками, у нас есть общая заинтересованность в мире и стабильности в Афганистане. И мы надеемся, что сможем работать с Россией и всеми другими странами в регионе ради достижения этих целей в Афганистане», — заявил Николсон.

Командующий силами США в Афганистане отметил, что и Москва, и Вашингтон заинтересованы в том, чтобы боевики запрещенной в России организации «Талибан»1 перестали дестабилизировать ситуацию в Центральной Азии.

О том, почему начатая 17 лет назад борьба с «Талибаном» никак не закончится для США хотя бы локальным успехом, ранее рассказали эксперты сайта Antiwar.com.

1 Организация запрещена на территории РФ.