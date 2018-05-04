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«Сможем поставлять Ирану, что захотим»: МИД РФ предупредил США о последствиях выхода из СВПД
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    «Сможем поставлять Ирану, что захотим»: МИД РФ предупредил США о последствиях выхода из СВПД

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    «Сможем поставлять Ирану, что захотим»: МИД РФ предупредил США о последствиях выхода из СВПД

    Москва, 4 мая. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков предупредил США о последствиях выхода из ядерной сделки по Ирану, заметив, что в таком случае Москва сможет поставлять Тегерану «все, что захочет».

    Он подчеркнул, что выход из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первую очередь негативно скажется на самих США. Ермаков иронично предположил, что в случае выхода Вашингтона из сделки против США придется применить санкции.

    «Если со стороны США будет нарушение этих договоренностей, наверное, нужно будет вводить санкции против США. Я тут образно говорю, но если они нарушат договоренности, подкрепленные резолюцией СБ ООН, от этого пострадают сами США», — подчеркнул Ермаков, напомнив, что Москва в целом выступает против санкций.

    «Сможем поставлять Ирану, что захотим»: МИД РФ предупредил США о последствиях выхода из СВПД

    Он отметил, что Россия надеется на мудрые решения американской стороны по иранскому вопросу. Дипломат обратил особое внимание на то, что о возобновлении санкционных мер СБ ООН в отношении Ирана «речи быть не может».

    «США здесь нарушители. Ни о каком возобновлении санкций СБ ООН тут речи быть не может», — заключил он.

    Напомним, совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был принят в 2015 году. План предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС в отношении Ирана в обмен на свертывание ядерной программы Тегераном.

    Автор: Василий Котов
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